На новой эко-тропе в Челябинской области появятся арт-объекты из дерева

Арт-объекты ручной работы скоро установят на эко-тропе. Фото: АНО "Уреньга"

В июле прошлого года в Челябинской области открыли экологическую тропу для туристов. Маршрут проходит по окраинам села Веселовка в Златоусте, сосновый бор вдоль реки Ай. Его протяженность – три километра.

Прогуливаясь по экотропе, путешественники знакомятся не только с самим селом Веселовка и старинными расписными деревянными домами, но и с самой старой деревянной церковью в Златоустовском городском округе, горным хребтом Уреньга, и даже с двумя стоянками первобытного человека эпохи неолита. Здесь же можно сделать красочные фотографии, ведь одна из особенностей экотропы – фотопанно с видами хребта. Выразительные живописные виды привлекают туристов, поэтому создатели решили дополнительно украсить ее арт-объектами ручной работы. Так, по словам директора автономной некоммерческой организации «Уреньга» Татьяны Рыбкиной, на тропе появится настоящая грибная поляна, фигуры лося, медведя, лисицы. Для птиц установят кормушки и скворечники. Одна из площадок будет посвящена хранителю леса и веселовского времени. Для нее уже сделаны волшебные лесные часы.

– Арт-объекты логично напрашиваются на тропу. По маршруту расположено несколько муравейников, поэтому родилась стоянка «Дом муравья». Краснокнижные растения, птицы и даже грибы вдохновили на стоянку «Покорми птиц»,– поделилась Татьяна Рыбкина.

Украшенную тропу планируют презентовать летом в рамках фестиваля сельского туризма «АГНЕРУ». Отметим, что проект реализуется на средства гранта губернатора Челябинской области.

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