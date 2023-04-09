«Приезжайте к нам в Челябинск!» Денис Мацуев рассказал, как зазывает мировых звезд на Южный Урал

В Челябинске Денис Мацуев исполнил произведения Рахманинова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проходит в Челябинске уже 12-й раз. Каждый год известный пианист-виртуоз собирает на сцене концертного зала имени Прокофьева артистов с мировым признанием. Для Дениса Мацуева город уже стал как родной.

— Я всегда говорю: «Приезжайте к нам в Челябинск!». Я это говорю уже много лет и счастлив от этого, потому что я знаю эту публику, мы знакомы 25 лет и каждый раз как первый раз. Я помню все мои приезды сюда. Все, кто приехал сюда, они согласились без раздумья. У всех очень большие концертные графики и у ребят из Мариинского театра расписан каждый день, — рассказал Денис Мацуев.

Так, например суперзвезда мирового скрипичного искусства Андрей Баранов добирался из Женевы.

— Это счастье, что он непростым путем, но добрался до нас в Челябинске, — отметил Денис Мацуев.

На сцене с Денисом Мацуевым выступает Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова. Коллектив — один из брендов региона. Кстати, в создании оркестра в том виде, какой он есть сейчас, ведущую роль сыграла инициатива Дениса Мацуева, который не раз поднимал этот вопрос при встречах с главами региона.

Как признается Адик Абдурахманов, репетиций с Мацуевым было мало, но у коллектива есть большой опыт:

— Он (Денис Мацуев. — Прим. ред.) уже привык жить в таком темпоритме — одна репетиция и сразу на сцену, поэтому оркестр должен быть мобильным. Конечно, оркестру очень тяжело — в этот раз у нас очень сложная программа. У нас практически все концерты Рахманинова. Оркестр еще молодой. С одной стороны мы растем, с другой — появился уже «жирок» потому, что эти концерты мы играли с Екатериной Мечетиной, Ильей Папояном, с луганским оркестром. Наш оркестр очень много работал, чтобы сыграть этот концерт.

Денис Мацуев вышел на сцену челябинской филармонии после перенесенного коронавируса. Подробности — в нашем материале.

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