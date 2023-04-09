Девушка облила краской несколько автомобилей на парковке челябинского микрорайона

Девушка вылила ведро краски на стоящие во дворе автомобили. Фото: соцсети

У жителей микрорайона «Парковый» ночь с пятницы на субботу прошла «красочно». Незнакомка вылила ведро краски на стоящие во дворе автомобили.

Камера в подъезде дома №26 по улице Скульптора Головницкого засняла, как женщина в спортивном костюме проходит мимо нескольких машин и разливает краску на капот. Инцидент произошел в 3 часа ночи. Возможно, у женщины произошел конфликт с владельцами автомобилей. Очевидно, что ей придется ответить за содеянное.

В настоящее время сотрудники полиции изучают видеозапись, опубликованную в социальных сетях.

– Для установления объективной картины случившегося владельца автомобиля и очевидцев произошедшего просим обратиться в органы внутренних дел, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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