В Челябинске ссора пассажиров маршрутки №3 переросла в поножовщину

Мужчина напал с ножом на пассажирку маршрутного такси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске произошел конфликт между пассажирами маршрутки — мужчиной и женщиной. Накануне, около 10 часов вечера, во время остановки на улице Академика Королева мужчина нанес удар ножом женщине в живот. После чего скрылся.

Как сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах, инцидент случился в маршрутке №3.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экипаж скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские опросили других пассажиров, составили портрет нападавшего с описанием его одежды и примет внешности. От очевидцев конфликта полиция узнала, в каком направлении скрылся злоумышленник.

Оперативная и аналитическая работа сотрудников уголовного розыска продолжалась всю ночь. В результате кропотливой работы маршрут передвижения мужчины был установлен.

— Подозреваемого в нападении 37-летнего челябинца задержали утром по месту его проживания в квартире одного из домов по улице Танкистов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас с ним работают следователи, устанавливаются все детали произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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