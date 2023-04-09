Жители Челябинска могут вернуть деньги за грязную воду из-под крана

Такая води идет из-под крана на Василевского, 3. Фото: Ирина Кузнецова, А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!! /vk.com

В столице Южного Урала горожане массово жалуются на водопроводную воду, которая течет с ржавчиной и грязью. В социальных сетях становится все больше постов с возмущениями. На днях в сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во ВКонтакте назвали сразу несколько адресов, где невозможно пользоваться водой из-под крана.

Мэрия Челябинска дала рекомендацию, что нужно сделать, чтобы не платить за воду такого качества.

– За некачественно оказанную услугу можно получить перерасчет. Необходимо обращаться в свои управляющие компании и составлять с их специалистами акты, подтверждающие период отсутствия или некачественного предоставления услуги, – сообщили в администрации города.

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