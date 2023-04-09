В Челябинской области мужчина сжег мусор на своем участке и спалил два соседских дома

Жителю Чебаркульского района, из-за которого сгорели дома, грозит уголовная ответственность. Фото: МЧС Южный Урал

Крупный пожар произошел в поселке Мирный Чебаркульского района. Там сельчанин решил навести порядок на своем участке и сжечь лишний мусор. Разгоревшийся огонь перебросился на соседские хозяйственные постройки и жилые дома, сообщили в МЧС. Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность.

– Сотрудники полиции задержали мужчину 1964 года рождения. С него взяли показания, были опрошены очевидцы происшествия. В настоящее время продолжается работа, в рамках которой устанавливаются все детали произошедшего, – прокомментировали КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

Вместе с тем, по вине еще одного жителя района случился лесной пожар. Мужчину, который сжигал порубочные остатки, обнаружили сотрудники МЧС при патрулировании территории. В настоящий момент работники лесничества решают вопрос о привлечении мужчины к ответственности и возмещении ущерба.

Третий случай произошел в Сосновском районе. Не совладав с правилами пожарной безопасности, мужчина устроил серьезный ландшафтный пожар, который ста большой угрозой для поселка Трубный. Материалы дела также были переданы в управление Министерства внутренних дел.

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