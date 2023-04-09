В Верхнем Уфалее сгорел новый двухэтажный дом

Фото: Азат Латыпов

В Верхнем Уфалее сгорел дом по улице Фрунзе. ЧП произошло накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС огонь полыхал на втором этаже.

— По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической проводки, — рассказали в МЧС. — В результате пожара пострадала кровля дома на 70 кв. м. и надворные постройки на 60 кв. м. Без погибших

В тушении были задействованы три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательной части.

Судя по фото, коттедж построен совсем недавно. Сейчас родственники владельцев дома собирают помощь.

— Произошел страшный пожар — сгорел новый дом моего дяди. Всё пострадало: техника, вещи, абсолютно всё, — написал Азат Латыпов.

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