В Верхнем Уфалее сгорел новый двухэтажный дом

Фото: Азат Латыпов
В Верхнем Уфалее сгорел дом по улице Фрунзе. ЧП произошло накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС огонь полыхал на втором этаже.
— По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической проводки, — рассказали в МЧС. — В результате пожара пострадала кровля дома на 70 кв. м. и надворные постройки на 60 кв. м. Без погибших
В тушении были задействованы три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательной части.
Судя по фото, коттедж построен совсем недавно. Сейчас родственники владельцев дома собирают помощь.
— Произошел страшный пожар — сгорел новый дом моего дяди. Всё пострадало: техника, вещи, абсолютно всё, — написал Азат Латыпов.
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