Жительница Челябинска стала инвалидом после падения в магазине

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в челябинском магазине спортивных товаров жалобы горожанки. Женщина упала в торговом зале, получила серьезную травму и в результате приобрела инвалидность.

Как рассказали в Информационном центре СК, пострадавшая женщина — сотрудница злополучного магазина. Она упала на пороге и сильно ударилась. Женщина уверена, что торговый зал был обустроен с нарушениями требований безопасности.

После происшествия выступ, на котором споткнулась женщина, сравняли с полом, а запись падения с камер наблюдения в магазине стерли.

— По указанным доводам начата процессуальная проверка, — уточнили в Следственном комитете. — Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Челябинской области Петра Решетникова доклад о ходе и результатах проверки.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после смерти врача в Челябинской области. Сотрудница больницы также упала на рабочем месте, но полученная ею травма привела к смерти.

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