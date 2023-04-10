В Челябинске случился пожар на выставке военной техники в Саду Победы

Фото: vk.com/mama4mz

Челябинцев, гулявших 9 апреля по Саду Победы, встревожил дымящийся танк. На место происшествия вызвали спасателей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар действительно был, но сам танк не горел: он законсервирован, попасть в кабину невозможно, а снаружи — сплошной металл. Тем не менее, спасатели на всякий случай проверили и со всех сторон осмотрели боевую машину.

Загорелся в действительности мусор под танком. Его быстро потушили.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем: в сухую ветреную погоду мусор могло занести под танк, а чтобы поджечь сухие листья или бумагу, достаточно искры от непотушенного окурка.

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