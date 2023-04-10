В Челябинской области грузовик сбил пешехода

Фото: ОМВД по Каслинскому району

В Каслинском районе малотоннажный грузовик сбил человека. ДТП случилось поздним вечером 9 апреля на дороге Тюбук-Кыштым.

Как рассказали в районном отделе полиции, Mercedes-Benz Sprinter наехал на 39-летнего мужчину. Пешеход в тот момент находился на дороге. На нем была темная одежда без светоотражающих элементов.

— Пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, — уточнили в ОМВД.

Известно, что машиной управлял 30-летний мужчина.

Напомним, в Челябинске 9 апреля трамвай насмерть сбил женщину.

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