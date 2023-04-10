«Были полностью охвачены огнем»: в Челябинской области ночной пожар уничтожил два жилых дома

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Кыштыме 10 апреля сгорели два деревянных жилых дома. Огонь на улице 1 Мая заметили после полуночи.

— К моменту сообщения о пожаре дома уже полностью были охвачены огнем, — рассказал начальник 38-й пожарно-спасательной части Расул Шагиахметов. — Пожар был настолько сильным, что существовала угроза соседним домам.

Огонь тушили сотрудники сразу трех пожарных частей. Им удалось отстоять от пламени соседние здания. Люди при происшествии не пострадали.

Напомним, накануне житель Чебаркульского района пытался избавиться от мусора, но случайно поджег при этом два дома.

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