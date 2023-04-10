Уже больше 410 тысяч человек в челябинской области заболели коронавирусом

Заболеваемость за неделю снизилась Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последнюю неделю в Челябинской области зарегистрировали 794 новых случая коронавируса — на 155 меньше, чем неделей ранее. В среднем, ежедневно Covid-19 диагностируют у 113 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 апреля, коронавирусом за вес время с начала пандемии заболели 410 463 жителя Челябинской области. Данные о количестве смертей среди инфицированных в минздраве уже более двух месяцев не раскрывают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.