В «Соцгород» — с песнями и танцами! Общественное движение приняло таланты из «Планеты творчества»

Фото: "Соцгород"

Участники концерта подготовили настоящее театрализованное представление с яркими и оригинальными номерами. В концерте приняли участие образцовый хореографический коллектив «Фантазия», ансамбль русских народных инструментов «Уральские огоньки», ансамбль народной песни «Веселуха» и хор инструментальных классов «Диез», а также солисты фортепианного, вокального и народного отделений. А учащиеся художественного отделения продемонстрировали свои работы видеофильмом.

Фото: "Соцгород"

Образовательные учреждения Челябинска, музыкальные школы, общественные организации постоянно обращаются за помощью в «Соцгород» и просят предоставить зал для проведения своих мероприятий. И «Соцгород» с радостью открывает двери для талантливой молодежи.

Вот и на этот раз воспитанники школы искусств № 13 не подвели своих педагогов и родителей – ребята выкладывались на 100%, они были уверены в себе и очень эмоционально и артистично выступали на сцене. Каждый номер срывал шквал оваций и криков «Браво!».

Фото: "Соцгород"

Не за горами последние звонки и выпускные. А это значит, что общественное движение «Соцгород» снова будет принимать в своем гостеприимном доме школьников Металлургического района – эта добрая традиция зародилась давно и в разгар весны центральный клуб наполняется веселым шумом, суетой, звонкими голосами и мелодией прощального звонка. Но на этом бурная жизнь общественников не заканчивается – впереди масса новых интересных мероприятий, проектов, благотворительных акций. Присоединяйтесь к движению в соцсетях и заходите на сайт socgorod74.ru.