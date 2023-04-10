Аудиторы проверят расходы на капитальное строительство в Челябинской области

За 9 лет по госпрограмме на капстроительство потратили почти 15 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области объявила о проверке в региональном министерстве строительства, подведомственном ему казенном учреждении «Челябоблинвестстрой», а также в нескольких муниципальных организациях. Ревизоры собираются оценить эффективность расходов по госпрограмме капитального строительства.

— Объем расходов областного бюджета на реализацию государственной программы с 2014 по 2022 годы составил 14,8 млрд рублей, — сообщили в КСП, добавив, что проверку проводят не экстренно, а по заранее составленному плану.

Напомним, бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, при содействии экс-руководителя казенного учреждения строительной фирме заплатили лишних 19 млн рублей из бюджета.

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