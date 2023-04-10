Можно обжечься или остаться без горячей воды: в Челябинске начинаются испытания сетей

Открывать кран в ближайшие 2 недели нужно осторожно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 11 апреля начинаются испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Как сообщил сегодня на аппаратном совещании в мэрии зам по ЖКХ Александр Астахов, испытания пройдут 11, 13, 18 и 20 апреля.

— Это проверка теплосетей на прочность и подготовка к новому отопительному сезону, — уточнил Астахов. — Испытания будут проводится с 6 утра до 8 вечера, возможны отключения горячей воды и отопления. С графиком можно ознакомиться на сайте администрации города и компании «УСТЭК-Челябинск».

Завтра, 11 апреля, проверка начнется в Ленинском районе, 13 апреля в Центральном, 18-го — в Тракторозаводском и Курчатовском, 20 апреля — в Советском районе.

Помимо отключения горячей воды и отопления во время испытания, в «УСТЭК-Челябинск» предупреждают, что также вода может накалиться, поэтому рекомендуется сначала включать холодную воду, чтобы не обжечься.

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