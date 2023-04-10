В Челябинске водитель легковой машины погиб, врезавшись в трактор дорожной службы

Трактор чистил дорогу, когда в него врезалась легковушка Фото: Сергей ГАПОН

В Челябинске LADA Kalina врезалась в трактор, погиб человек.

Как рассказали в ГИБДД города, авария произошла в 3:15 9 апреля на Свердловском тракте.

Трактор Komatsu под управлением 22-летнего рабочего чистил разделительную полосу. В него врезалась LADA, за рулем которой был 19-летний горожанин.

— В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля LADA Kalina, — уточнили в Госавтоинспекции.

Фото: vk.com/chp_chel

В полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Челябинской области в темноте пешеход попал под колеса грузовика.

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