В Челябинске водитель легковой машины погиб, врезавшись в трактор дорожной службы

Трактор чистил дорогу, когда в него врезалась легковушка
Фото: Сергей ГАПОН
В Челябинске LADA Kalina врезалась в трактор, погиб человек.
Как рассказали в ГИБДД города, авария произошла в 3:15 9 апреля на Свердловском тракте.
Трактор Komatsu под управлением 22-летнего рабочего чистил разделительную полосу. В него врезалась LADA, за рулем которой был 19-летний горожанин.
— В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля LADA Kalina, — уточнили в Госавтоинспекции.
Фото: vk.com/chp_chel
В полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Челябинской области в темноте пешеход попал под колеса грузовика.
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