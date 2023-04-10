В Челябинске на выставке-форуме «Дорожный сезон: Опыт. Развитие. Инновации» обсудят перспективы развития дорожной отрасли

В столице Южного Урала 13-14 апреля на территории отеля Radisson Blu пройдет дорожный форум с участием представителей администрации Уральского Федерального округа, правительства Челябинской области, региональных министерств, руководителей дорожных, подрядных и научных организаций, общественности.

— Руководство региона традиционно уделяет большое внимание дорожной сфере, что позволяет нам реализовать значимые и капиталоемкие проекты, каждый год привлекать значительные средства для приведения дорог в нормативное состояние, — отмечает министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

В рамках форума состоится заседание научного совета, пройдет круглый стол с представителями ИТ-компаний, муниципалитетами и подрядными организациями.

—Для нас участие в выставках и конференциях — возможность увидеть основные тенденции рынка, вживую пообщаться с коллегами и партнерами, рассказать о наших преимуществах и найти новых клиентов. Поэтому очень ждем начала выставки-конференции и желаем всем участникам продуктивной работы! — подчеркнула генеральный директор завода «Иристон» Раиса Кокоева.

— Мы представим программно-аппаратный комплекс по измерению сыпучих материалов «Ростелекома», который позволяет на 15-20% экономить бюджет предприятий строительной сферы. Решение позволяет полностью исключить человеческий фактор при измерении объемов песка или щебня, а также делает качественный фото- и видеоотчет груза. Умный комплекс может быть установлен как в стационарном, так и в передвижном вариантах, — отметил Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Выставка-форум станет площадкой, где участники смогут обменяться мнениями и опытом в сфере современной дорожно-транспортной инфраструктуры, состоится демонстрация новых технологий и строительно-дорожной техники, специального оборудования. Участники познакомятся с лучшими практиками в сфере дорожного строительства и получат возможность установить деловые контакты с новыми партнерами по бизнесу.

Межрегиональная выставка-форум

«Дорожный сезон: Опыт. Развитие. Инновации»

13-14 апреля 2023

Radisson Blu Hotel, ул.Труда, 179