«Надо жестко разбираться»: Наталья Котова призвала к ответу подрядчика, который выпустил на дороги пылесос без воды

Вместо уборки пылесос разбрасывал пыль. Фото: соцсети.

В администрации Челябинска рассказали, что разобрались, почему проспект Победы оказался в пыли во время уборки улицы. На такую «сухую» помывку пожаловался в соцсетях житель города. На инцидент обратила внимания глава Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания.

— Есть обращения по северо-западу, что пылесосы были без воды, — отметила Наталья Котова. — Это ненормальное явление, с подрядчиками надо жестко разбираться. Мы делаем уборку, чтобы, наоборот, этой пыли не было.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов доложил, что уборка получилась сухой из-за сбоя в работе пылесоса.

— Это субподрядная организация «Строймеханизация», — уточнил заместитель главы. — Мы с ней на прошлой неделе провели разбор этой ситуации, по работе этого конкретного агрегата, выдали предписание на его техническое обслуживание для приведения в нормативное состояние. Пылесос, кстати, новый, но такой технический сбой по проспекту Победы произошел.

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