В Челябинской области пенсионер погиб под колесами поезда

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Челябинской области грузовой поезд сбил 61-летнего мужчину. Трагедия произошла ночью 10 апреля в Чебаркуле. Пенсионер получил тяжелые травмы и погиб.

— Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось, — сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Челябинске той же ночью погиб 19-летний воитель. Он врезался в трактор дорожной службы.

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