Из Магнитогорска в челябинский аэропорт начнут ездить автобусы

На четыре месяца Магнитогорск останется без аэропорта, горожанам предлагают ездить в Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 10 апреля увеличилось количество автобусных рейсов между Магнитогорском из Челябинском. Как сообщили в администрации Магнитогорска, ежедневно с автостанции на улице Вокзальной будут отправлять по 20 рейсов. Три автобуса станут заезжать в Челябинский аэропорт.

Все три рейса до аэропорта Челябинска — вечерние. Это автобусы, отправляющиеся в 17:40, 20:00 и 22:40.

Количество рейсов на маршруте №591 «Магнитогорск-Челябинск» решили увеличить из-за предстоящего закрытия магнитогорского аэропорта. С 1 июня по 1 октября там планируют ремонтировать взлетно-посадочную полосу и обновлять аппаратуру.

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