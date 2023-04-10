Контейнерные площадки Челябинска оказались переполнены из-за субботника

Фото: соцсети.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила Центру коммунального сервиса чаще вывозить мусор с контейнерных площадок во время субботников. Из-за того, что управляющие компании складывают собранную листву и ветки вместе с другими отходами, площадки оказались переполненными.

— Мешки по всему городу и во дворах, сильный ветер и птицы — половина уже разорваны, — пишет жительница в соцсетях.

— Мешки тяжелые не убрать, везде по всему городу так, — пишет другой участник субботника. — Мы пошли все собрали, неужели город не в состоянии помочь, просто убрать мешки с мусором?

Как сообщила на аппаратном совещании глава Наталья Котова, после личной беседы в ЦКС пообещали изменить график вывоза.

— Есть обращения граждан, что не вывозился мусор, — обратилась к своему заму по ЖКХ Наталья Котова. — Я сама была на связи с ЦКС в выходные. Где-то бросили мешки с листвой в контейнеры, и жители вынуждены били складировать мусор возле контейнеров. Увеличивайте количество рейсов, я все проговорила с руководителем ЦКС, возьмите на контроль.

Вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов отметил, что по регламенту управляющие компании должны собрать мусор в мешки и подать заявку на их вывоз, затем Центр коммунального сервиса отвозит листву на полигон.

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