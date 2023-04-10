Разин вместо Воробьева: в магнитогорском «Металлурге» назвали имя нового главного тренера

Андрей Разин в новом сезоне будет работать в должности главного тренера ХК «Металлург». Фото ХК «Северсталь»

Официальный сайт ХК «Металлург» сегодня, 10 апреля, сообщил, что на должность главного тренера клуба назначен 49-летний Андрей Разин.

Напомним, 3 апреля руководство Магнитки отправило в отставку прежнего главного тренера Илью Воробьева, посчитав, что клуб неудачно выступил в плей-офф КХЛ. Тогда во втором раунде «Металлург» уступил в ½ финала Восточной конференции омскому «Авангарду» 0-4.

Соглашение с Андреем Разиным рассчитано на два года. Но в контракте предусмотрена и возможность его расторжения через год, если выступление команды окажется неудачным.

Андрей Разин — воспитанник тольяттинского хоккея. В середине 90-х Андрей Владимирович выступал за магнитогорский «Металлург» и в составе команды стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем».

За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков.

После окончания игровой карьеры Разин тренировал различные команды — «Автомобилист», «Югру», «Адмирал». В уходящем сезоне тренировал череповецкую «Северсталь».

Напомним, ХК «Трактор» в этом сезоне не смог войти число восьми лучших команд Восточной конференции КХЛ и не попал в состав участников розыгрыша Кубка Гагарина.

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