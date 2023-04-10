Не втиснулся за грузовик и стал кувыркаться: в Златоусте Ford опрокинулся после столкновения

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области случилось тройное ДТП с участием двух легковых иномарок и грузовой машины.

Авария произошла утром 10 апреля в Златоусте и попала на запись камеры наблюдения.

На кадрах виден движущийся с немалой скоростью Ford. Со двора на дорогу перед ним выезжает Lexus. Ford виляет в сторону, — вероятно, водитель пытался избежать столкновения, но в итоге потерял управление. Машина очутилась на встречной полосе прямо перед носом у грузовика Scania.

Водитель Ford предпринял отчаянный маневр и попытался втиснуться в пространство между бортом Scania и обочиной. Для успеха ему не хватило считаных сантиметров.

— Водитель автомобиля Ford совершил касательное столкновение с автомобилем Scania, — подтвердили в региональном управлении ГИБДД. — Затем совершил наезд на бордюрный камень, наезд на дорожный знак «Дети», после чего совершил опрокидывание транспортного средства.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

За рулем Ford был 43-летний мужчина. Ни он, ни водители двух других машин в аварии не пострадали.

В ГИБДД после аварии начали административное расследование.

Напомним, в Челябинске 19-летний мужчина погиб после столкновения легковой машины с трактором, чистившим дорогу.

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