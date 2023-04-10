Футбольный клуб «Челябинск» готовится к «переезду» в первую лигу

ФК «Челябинск» поборется за выход в первую лигу. Фото ФК «Челябинск»

ФК «Челябинск» после зимней паузы продолжил бороться за награды чемпионата страны во второй лиге (ФНЛ-2). В двух матчах «горожане» на выезде переиграли новотроицкую «Носту» (2:1) и дома сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом-2» (1:1).

После матча с северными соседями на одном из футбольных пабликов появилась информация, что ФК «Челябинск» подал документы на лицензирование для перехода в первую лигу (ФНЛ-1) — второй по силе российский футбольный дивизион.

В клубе пояснили, что команда действительно имеет все шансы повыситься в классе. Дело в том, что в российском футболе со следующего сезона грядут изменения. Будут созданы три новые лиги, и задача ФК «Челябинск» минимум попасть в ФНЛ-2, а лучше в ФНЛ-1 (первая лига).

Клуб прошел лицензирование и арена стадиона «Центральный» подходит для проведения матчей в первой лиге (недавно здесь установили дополнительное освещение, что было необходимо для получения лицензии). По числу зрительских мест стадион также соответствует всем требованиям.

Для того, чтобы бороться за попадание в дивизион классом выше, клубу по итогам сезона надо занять место не ниже пятого, и подтвердить обеспечение финансированием.

В регулярном чемпионате «Челябинск» сейчас идет на третьем места. До конца «регулярки» клуб проведет еще три матча — 16 и 29 апреля команда сыграет в Челябинске с клубами «Оренбург-2» и «Новосибирском», а 23-го – с лидером ФК «Тюмень».

С 7 мая по 4 июня «Челябинск» проведет пять матчей финального этапа с командами, занявшие места с первого по шестое.

Напомним, за последние шесть лет ФК «Челябинск» пять раз становился призером чемпионата России во второй лиге.

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