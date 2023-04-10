В Челябинске девушка устроила «грязные» танцы на крыше машины перед клубом

Танцует девушка по Майкла Джексона. Фото: Ева Беломорова
В Челябинске девушка приехала со дня рождения подруги в клуб, увидела длинную очередь и очень расстроилась. Другая бы пошла ждать или развернулась и поехала домой, но не она. 19-летняя тусовщица запрыгнула на крышу стоявшей рядом «семерки» и начала танцевать под Майкла Джексона. Во время «перфоманса» челябинка не стеснялась откровенных движений, чем привлекла внимание толпы.
– Увидела машину и залезла на нее! В процессе поняла, что хозяева – мои знакомые парни. Минут через 10 танца поехала домой. Пол-литра рома на мой вес в 45 кг дали о себе знать, – рассказала КП-Челябинск Ева Беломорова.
Танец девушка устроила 25 марта. Но в соцсетях видео появилось совсем недавно. Тут же девушка столкнулась с волной порицания.
– Представьте, каково будет её отцу, когда он увидит, как его маленькая принцесса таким образом радуется жизни, – написал в комментариях под видео челябинец Геннадий.
Девушке за свои танцы не стыдно. В свою защиту она делится цитатой из Евангелия от Иоанна: «кто без греха, пусть первый кинет камень».
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