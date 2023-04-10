Весна на контейнерной площадке. С какими проблемами сталкивается региональный оператор?

Фото: ЦКС

Горы строительного мусора, стволы деревьев, старые покрышки и бытовой мусор, разбросанный возле баков и на прилегающей к ним территории. Отдельные контейнерные площадки сегодня превратились в настоящие стихийные свалки. Это фиксируют сотрудники Центра коммунального сервиса. Об этом также красноречиво свидетельствуют множественные публикации в социальных сетях. Жители Южного Урала справедливо возмущаются — почему в местах накопления ТКО такой беспорядок.

В период весенних субботников на контейнерных площадках скапливается огромное количество отходов. Причем в контейнеры и рядом с ними зачастую размещается как твердые коммунальные отходы, вывоз которых является зоной ответственности регионального оператора в пределах тарифа на услугу по обращению с ТКО, так и непрофильный мусор. В связи с данным обстоятельством региональный оператор считает необходимым еще раз напомнить зоны ответственности — кто и за что отвечает в местах накопления ТКО.

Фото: ЦКС

Поддержание же чистоты в местах накопления ТКО и на прилегающих к ним территориях — зона ответственности их собственников. В частном секторе эту работу должны организовывать органы местного самоуправления, в многоквартирном жилом фонде — управляющие компании. Указанные структуры также не должны допускать складирования на контейнерных площадках отходов, которые не относятся к твердым коммунальным. Отметим, что именно складирование мусора, который не относятся к ТКО, зачастую приводит к появлению несанкционированных свалок.

ЗАПРЕЩЕНО размещать на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО:

1. Строительный мусор (бревна, кирпичи, бетонные плиты, старый асфальт, шифер);

2. Отслужившие свой срок автомобильные покрышки;

3. Спилы веток и деревьев, пни, а также иные отходы от санитарной подрезки растений;

4. Отходы с приусадебных участков и от сферы животноводства (в их числе отслуживший свой срок укрывном материал, поликарбонат от теплиц, ботва растений, навоз).

Отметим, что вывоз таких отходов не включен в тариф на услугу по обращению с ТКО. И региональный оператор не имеет права вывозить их за счет средств, которые поступают от потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО. Кроме того, мусоровозы, которые обслуживают контейнерные площадки, могут забирать мусор только механизированным способом, при котором специальный механизм поочередно поднимает и опрокидывает контейнеры в кузов машины, опустошая таким образом мусорные накопители. Собрать же куски старого асфальта, бревна или старые кирпичи, разбросанные на земле, обычный мусоровоз не способен. Если в кузов коммунальной машины поместить крупные отходы (например, стволы деревьев), это может привести к поломке механизма прессования и выводу мусоровоза из строя.

Фото: ЦКС

Проблем также добавляет и существующий дефицит контейнеров, а также игнорирование отдельными управляющими компаниями и ТСЖ регламента взаимодействия с ЦКС в вопросе вывоза уличного смета с территории многоквартирного жилого фонда. Напомним, что старую листву, собранную силами УК или ТСЖ в жилых дворах МКД, необходимо складировать отдельно в полиэтиленовых мешках, так как региональный оператор организует вывоз этих отходов отдельным транспортом, а не привычными мусоровозами. Однако дворники некоторых УК и ТСЖ игнорируют такой подход и складируют огромное количество собранной с газонов листвы в баки, что приводит к уменьшению их полезного объема, горожанам просто некуда размещать пакеты с обычным бытовым мусором. В условиях существующей нехватки контейнеров, которая происходит из-за постепенного износа, а также из-за действий третьих лиц (отметим, с начала года только в Челябинске сгорело более 70 контейнеров), это приводит к быстрому переполнению установленных мусорных накопителей.

Отметим, что в соответствии с законодательством закуп и замена баков является зоной ответственности и ЦКС, и управляющих жилым фондом компаний, и других собственников площадок накопления ТКО. Компания призывает все ответственные инстанции подключиться к работе в этом направлении. Со своей стороны, региональный оператор ведет постоянную работу по обновлению контейнерного парка.