В Челябинской области начали набирать членов избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента и губернатора

Партии набирают своих представителей в УИКах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области начали формировать участковые избирательные комиссии, которые будут работать на выборах в ближайшие 5 лет. Именно эти люди будут на участках во время выборов Президента в марте 2024 года и губернатора в сентябре 2024 года.

— Территориальные избирательные комиссии Челябинской области объявляют прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, — сообщает региональный избирком.

В Челябинской области функционируют более 2175 участковых избирательных комиссий, в которые планируется набрать 20 тысяч человек. Срок полномочий у действующих членов УИК заканчивается в июне 2023 года.

Как рассказал «КП — Челябинск» политолог Евгений Маклаков, в России началась активная фаза подготовки к выборам глав регионов. Президент проводит рабочие встречи с губернаторами. Новые вызовы будут стоять и перед членами избирательных комиссий.

— Без сомнений, на следующих выборах будут расширяться возможности дистанционного электронного голосования и голосования на участках по месту пребывания (проект «Мобильный избиратель»), — прокомментировал Евгений Маклаков. — Сохраняется практика трехдневного голосования. Кроме того, Федеральное Собрание приняло закон о праве голосовать два дня перед совершеннолетием, если день рождения выпадает на единый день голосования.

Документы от желающих работать на выборах принимаются территориальными избирательными комиссиями с 10 апреля по 16 мая 2023 года. Самый простой способ устроиться на такую работу — зарегистрироваться от политической партии. Также выдвинуть свои кандидатуры могут избирательные и общественные объединения, и даже соседи или коллеги, которые обладают избирательным правом.

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