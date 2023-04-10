В Челябинске с 11 апреля частично ограничат движение на проспекте Ленина

Движение по проспекту будет ограничено на участке от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного. Фото: администрация Челябинска

Во вторник, 11 апреля, в Челябинске стартует первый этап капитального ремонта проспекта Ленина. Работы будут проходить на участке от ул. Героев Танкограда до ул. Линейной. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с дорожными работами будет частично ограничено движение автотранспорта по крайней правой полосе от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного по направлению в сторону Чурилово, — отметили в мэрии Челябинска.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ремонт проспекта Ленина ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику за два года предстоит построить сети ливневой канализации и наружного освещения, обустроить тротуары и газоны, заменить покрытие проезжей части.

На участке проспекта от ул. Героев Танкограда до ул. Линейной появятся два островка безопасности, подъездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и недостающие остановочные комплексы. Кроме того, в рамках контракта будет отремонтировано разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ.

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