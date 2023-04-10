В Челябинской области открыли прием заявлений на предоставление выплат контрактникам СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области стартовал прием заявлений на предоставление единовременных выплат южноуральцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года. Они могут рассчитывать на точно такие же меры поддержки, которые предоставляют мобилизованным. Об этом сообщает министерство социальных отношений региона.

— Обращаться с документами следует в управления социальной защиты по месту жительства. Важно, что подавать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования нужно до заключения договора на поставку газа, — уточнили в региональном Минсоце.

Узнать подробнее о мерах социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции можно по ссылке. Телефон единой службы сопровождения участников СВО: 8-912-806-84-96.

Напомним, жители Челябинской области, которые участвуют в специальной военной операции, могут рассчитывать на следующие меры поддержки:

— единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей (выплата может быть предоставлена самим гражданам, заключившим контракт, либо их супругам, а при отсутствии супругов – одному из родителей);

— единовременная выплата на детей в размере 20 тысяч рублей;

— единовременная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей (важно: контрактники или члены (один из членов) их семей должны быть собственниками (собственником) жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении).

Также выплаты на газификацию предоставляются семьям граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской

Также выплаты на газификацию предоставляются семьям граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», и семьям погибших военнослужащих.

СПРАВКА

Список документов на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей:

1) паспорт - копии страниц с фото и страницы о регистрации по месту жительства;

2) свидетельство о заключении брака (в случае, если за выплатой обращается супруга)*;

3) свидетельство о рождении гражданина, заключившего контракт с Министерством обороны Российской Федерации (в случае, если за выплатой обращается один из родителей)*;

4) документы, подтверждающие заключение контракта с Министерством обороныРоссийской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы*;

5) документы (сведения) о том, что военнослужащий состоял на дату заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области*;

6) реквизиты счета для выплаты (карта «Мир»);

7) СНИЛС (при наличии).

Список документов на единовременную выплату на детей в размере 20 тысяч рублей:

1) заявление о назначении единовременной выплаты;

2) паспорт заявителя (родителя, законного представителя) - копии страниц с фото и страницы о регистрации по месту жительства;

3) свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 18 лет. Если фамилия матери в свидетельствах о рождении разная – сведения, подтверждающие смену фамилии (свидетельство о заключении (расторжении) брака)*;

4) документы, подтверждающие заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы*;

5) документы (сведения) о том, что военнослужащий состоял на дату заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области*;

6) реквизиты счета для выплаты (карта «Мир»);

7) СНИЛС при наличии.

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