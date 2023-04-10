Челябинск охватило дымкой из-за пожаров

Фото: читатель КП

Вечером в понедельник, 10 апреля, над Челябинском поднялся густой черный дым. Горожане стали жаловаться на едкий запах гари по всему городу.

— У нас очень сильный запах, ЖК «Парковый премиум» затянуло вообще, — сообщают читатели.

— Сильный запах гари возле цирка. Тяжело дышать.

— В Тракторозаводском районе дымку видно даже сквозь сумерки.

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи / Vk.com

Фото: читатель КП

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что недалеко от поселка Красное произошел лесной пожар на площади 4 гектара. Ветер унес дым в сторону Челябинска.

— Пожар в поселке ликвидирован в 20;00. Направление ветра северо-западное со скоростью 5 м/c. Также происходило горение травы в Челябинске на общей площади 3,2 гектаров (16 ландшафтных пожаров), — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области сообщили, что сейчас проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле властей и нормализуется уже в ближайшее время.

— Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия начали выполнять мероприятия по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, — прокомментировали в Минэкологии региона.

Напомним, с 1 апреля практически во всех городах Челябинской области был введен пожароопасный сезон. На оставшихся территориях региона к таким мерам собираются прибегнуть 20 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru