Челябинск охватило дымкой из-за пожаров

Фото: читатель КП
Вечером в понедельник, 10 апреля, над Челябинском поднялся густой черный дым. Горожане стали жаловаться на едкий запах гари по всему городу.
— У нас очень сильный запах, ЖК «Парковый премиум» затянуло вообще, — сообщают читатели.
— Сильный запах гари возле цирка. Тяжело дышать.
— В Тракторозаводском районе дымку видно даже сквозь сумерки.
Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи / Vk.com
Фото: читатель КП
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что недалеко от поселка Красное произошел лесной пожар на площади 4 гектара. Ветер унес дым в сторону Челябинска.
— Пожар в поселке ликвидирован в 20;00. Направление ветра северо-западное со скоростью 5 м/c. Также происходило горение травы в Челябинске на общей площади 3,2 гектаров (16 ландшафтных пожаров), — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
В пресс-службе министерства экологии Челябинской области сообщили, что сейчас проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле властей и нормализуется уже в ближайшее время.
— Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия начали выполнять мероприятия по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, — прокомментировали в Минэкологии региона.
Напомним, с 1 апреля практически во всех городах Челябинской области был введен пожароопасный сезон. На оставшихся территориях региона к таким мерам собираются прибегнуть 20 апреля.
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