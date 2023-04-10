На территории Копейска ввели особый противопожарный режим

За нарушение режима предусмотрены штрафы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Копейске ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил глава города Андрей Фалейчик.

— Только за последние сутки произошло 10 случаев горения травы общей площадью 9,9 га, — сообщили в администрации Копейска. — Случаи возгораний – зачастую результат небрежного отношения жителей. К сожалению, не все соблюдают нормы пожарной безопасности.

О введении особого противопожарного режима ранее заявили также в шести районах области: Катав-Ивановске, Аргаяшском, Троицком, Сосновском, Нагайбакском, Кунашакском, а также в Миассе. Жителей региона просят не посещать лес, а также воздержаться от разжигания костров и сжигания мусора, сухой травы. Нарушителей ждут крупные штрафы – до 20 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Южноуральцам, заметившим лесные пожары, советуют срочно звонить в лесную охрану по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 либо в областную диспетчерскую по номерам 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

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