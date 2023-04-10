В заброшенном доме Челябинской области обнаружили ресторанную тарелку из ГДР

Фото: Дом на Кричной: музей из старой заброшки / Vk.com

Жительница Челябинской области Виктория Розенберг в одном из полуразрушенных домов Юрюзани нашла ресторанную тарелку, которая была сделана в Германской Демократической Республике. Теперь антикварная вещь станет экспонатом для ее дома-музея народного быта, над созданием которого девушка работает в последнее время.

Виктория рассказала изданию Hornews.com, что впервые они с мужем обнаружили эту тарелку зимой. Она лежала на полу в коридоре. Однако забирать посуду не стали. На днях они вернулись сюда снова, а тарелка находилась на том же месте.

На донышке посуды отчетливо виден штамп: Ильменау, сделано в ГДР. На бортике есть небольшая трещина и надпись «Ресторан». Семейной паре удалось через интернет установить примерный возраст тарелки.

— Мы нашли на сайте антикварного салона историю завода со штампами, которые в разное время ставились на посуду, сравнили. Если верить сайту и штампу, наша тарелка была сделана с период 1973 по 1977 годы, — отметила Виктория.

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