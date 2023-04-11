В продажу поступил спецвыпуск «Комсомольской правды» к Пасхе

До Пасхи осталось несколько дней

Сегодня, 11 марта вышел «Красный номер» — специальный выпуск «Комсомольской правды» к Пасхе.

К каждой газете прикреплен набор термонаклеек для украшения пасхальных яиц. Купить «Красный номер» уже можно во всех киосках города.

Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля. Куличи и яйца готовятся освящать в 20 челябинских храмах. Также мы узнали расписание пасхальных служб на этой неделе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.