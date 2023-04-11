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НовостиОбщество11 апреля 2023 3:45

Полететь в Космос хотели бы 39% взрослых челябинцев

Обеспеченные горожане чаще хотят покинуть Землю, чем обладатели скромных доходов
Анастасия ТРОФИМОВА
Каждому четвертому челябинцу случалось в мыслях примерять скафандр

Каждому четвертому челябинцу случалось в мыслях примерять скафандр

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полететь в космос хотели бы 39% работающих жителей Челябинска. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», таковы результаты недавнего опроса.

Среди мужчин процент тех, кто в мечтах бороздит безвоздушное пространство, больше, чем среди женщин (46% и 27% соответственно).

Вдобавок выяснилось, что грезам о космических путешествиях больше подвержены респонденты с высоким доходом. Среди таких космонавтами не отказались бы сделаться 50%. А среди челябинцев, зарабатывающих менее 50 тыс. рублей в месяц, силы думать о далеких звездах и планетах есть только у 29%.

Абсолютное большинство челябинцев считают, что главные отечественные космические достижения — в далеких 1960-х. 82% опрошенных заявили, что ведущей космической державой наша страна была во времена Юрия Гагарина и Сергея Королева.

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