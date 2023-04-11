С челябинской телебашни в День космонавтики запустят ракету

Фото: Челябинский ОРТПЦ
В Челябинске продолжают экспериментировать с обликом телебашни. Декоративную подсветку на вышке планируют включить в День космонавтики.
12 апреля на башне с помощью цветных ламп покажут обратный отсчет «до стара», изобразят запуск ракеты и нарисуют портрет первого космонавта Юрия Гагарина.
Тематическая подсветка будет работать с 20:45.
— Телевещание неразрывно связано с космосом: спутниковые технологии - важное звено в системе распространения телесигнала, — прокомментировал главный инженер «Челябинского ОРТПЦ» Вячеслав качалов.
Напомним, в ходе опроса 39% работающих челябинцев признались, что хотели бы отправиться в космос. При этом выяснилось, что чем больше у горожан доходы, тем сильнее стремление отправиться в полет.
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