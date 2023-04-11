С челябинской телебашни в День космонавтики запустят ракету

Фото: Челябинский ОРТПЦ

В Челябинске продолжают экспериментировать с обликом телебашни. Декоративную подсветку на вышке планируют включить в День космонавтики.

12 апреля на башне с помощью цветных ламп покажут обратный отсчет «до стара», изобразят запуск ракеты и нарисуют портрет первого космонавта Юрия Гагарина.

Тематическая подсветка будет работать с 20:45.

— Телевещание неразрывно связано с космосом: спутниковые технологии - важное звено в системе распространения телесигнала, — прокомментировал главный инженер «Челябинского ОРТПЦ» Вячеслав качалов.

Напомним, в ходе опроса 39% работающих челябинцев признались, что хотели бы отправиться в космос. При этом выяснилось, что чем больше у горожан доходы, тем сильнее стремление отправиться в полет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.