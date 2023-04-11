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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:00

Рядом с местом убийства 17-летнего подростка в Челябинске устроили стихийный мемориал

Друзья погибшего принесли цветы ко входу в компьютерный клуб
Авторы (2):
Кирилл ЛЕЖАК
Анастасия ТРОФИМОВА
К месту смерти подростка принесли гвоздики

К месту смерти подростка принесли гвоздики

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В Челябинске друзья убитого 17-летнего подростка принесли цветы к компьютерному клубу в ТРК «Космос». Рядом с входом в заведение юноше нанесли два смертельных удара ножом.

На выступе в стене горожане оставили фото погибшего с надписью «Спи спокойно брат Царство небесное земля пухом» (авторские орфография и пунктуация сохранены) и несколько гвоздик. Рамка с фотографией через некоторое время пропала.

Сотрудники компьютерного клуба сообщили корреспонденту КП-Челябинск, что не знают, почему именно на их фасаде решили устроить мемориал. По их словам, с клубом погибший никак не был связан.

Напомним, 17-летнего челябинца закололи ножом вечером 9 апреля. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, доклад о ходе расследования потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин. Полицейские задержали подозреваемого. Это 20-летний молодой человек.

Начало конфликта, который привел к убийству, попало на видео. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились у ТРК, чтобы обсудить переписку в соцсети. Они хотели выяснить, кто присылал оскорбления с фейкового аккаунта. Но в ходе встречи разгорелась ссора, и один из участников схватился за нож.

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