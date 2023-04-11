В Челябинской области 13 апреля на три часа перекроют трассу М-5

Взрывами разбивают скальный грунт вдоль дороги. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области полностью перекроют трассу М-5. Движение остановят 13 апреля с 10:00 до 13:00 на участке между 1565-м и 1576-м километрами трассы.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводят из-за буровзрывных работ. Породу взрывают при реконструкции дороги в Ашинском районе.

Легковые машины в течение трех часов будут отправлять в объезд через Ашу, Миньяр и Сим. А грузовикам и автобусам придется остановиться и ждать, пока все опасные работы на перекрытом участке М-5 завершатся.

Останавливать движение на трассе продолжат еженедельно по четвергам, вплоть до 1 октября.

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