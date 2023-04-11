В Челябинске бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова оставили в СИЗО еще на два месяца

Альфред Джавадов. Фото: соцсети

Центральный райсуд Челябинска продлил срок ареста бывшему участнику «Дома-2» Альфреду Джавадову. Об этом просили следствие и прокуратура.

Под стражей Альфред Джавадов останется минимум до 17 июня.

25-летнего блогера и экс-участника телешоу обвиняют в мошенничестве и хулиганстве.

— Вину обвиняемый признал частично, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2022 года 25-летний Джавадов пришел в ресторан и поссорился там с одним из гостей. Схватив газовый пистолет, он выстрелил в лицо оппоненту.

После этого блогер навестил ресторан быстрого питания и повздорил уже с сотрудниками заведения. Джавадову якобы удалось получить от представителей общепита 30 тыс. рублей — в качестве «штрафа» за обнаруженные им нарушения.

Спустя месяц Альфреда Джавадова задержали. С тех пор он находится в СИЗО.

Альфред Джавадов — уроженец Сатки. Участником шоу «Дом-2» он стал в 19 лет, но провел в телепроекте всего 17 дней. Позже он завел телеграм-канал, стал ходить по челябинским барам, ресторанам и клубам, снимая свои визиты на видео и обвиняя сотрудниц в проституции.

Представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев ранее назвал блогера мошенником.

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