В Челябинскую область из плена вернутся четверо военнослужащих

Фото: Омбудсмен Татьяна Москалькова/t.me

В Челябинскую области вернутся четверо побывавших в плену военнослужащих. Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, это жители Трехгорного, а также Ашинского и Усть-Катавского районов.

— Уже связались с родными и сообщили им радостную новость. Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям, — рассказала Юлия Сударенко.

Накануне Россия и Украина провели обмен пленными. По данным минобороны, в Россию вернулись 106 военнослужащих.

Юлия Сударенко поблагодарила за помощь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

— Благодаря ей наши парни оперативно включаются в списки на обмен, — объяснила южноуральский омбудсмен. — Искренне верю, что остальные наши ребята, которые продолжают находиться в плену, также вернутся к своим близким.

Татьяна Москалькова накануне также заявила, что бывшие пленные вернутся к семьям, но не сразу, а после реабилитации.

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