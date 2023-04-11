В Челябинской области установили четвертый класс пожарной опасности из пяти

В Челябинской области за 10 дней произошло больше 70 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожароопасный сезон начался в регионе с 1 апреля. За 10 дней произошло 73 пожара на площади 684 гектара, в основном все возгорания были на территории лесного фонда. Там огнем было охвачено 604 гектара. Больше всего пожаров зарегистрировано в Аргаяшском, Катав-Ивановском, Сосновском, Красноармейском, Каслинском районах. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Наиболее сложная ситуация сейчас на территории Кунашакского района. Для локализации и ликвидации огня на месте работают силы МЧС, ГУ лесами, муниципалитета, задействовано 17 единиц техники.

– Сложность в том, что там болотистые места, куда трудно пробраться. Пока не прогорит камыш, мы не можем близко подойти. Техника вязнет в мокрой земле. Вдобавок вчера днем был очень сильный ветер. Но сегодня возгорание планируем ликвидировать, – сообщил Валерий Нигматуллин.

Вместе с тем, он отметил, что основные причины пожаров – переход огня с других территорий и неосторожное обращение населения с огнем. Жителей Южного Урала просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Если вы заметили лесной пожар, срочно обратитесь в лесную охрану по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 либо в областную диспетчерскую по номерам 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

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