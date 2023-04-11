На ОТВ стартовало реалити-шоу «Хочу к Пухову!», где жителям помогут изменить внешность

Телепроект «Хочу к Пухову!» стартовал 7 апреля. Это новое реалити-шоу ОТВ о людях, которые хотят изменить внешность и жизнь с помощью пластической операции. Доктор Александр Пухов — один из первых и лучших пластических хирургов в России, профессор, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии областной клинической больницы № 1, главный пластический хирург Челябинской области — стал одним из авторов проекта. Он лично будет делать операции героям программы.

— Мы будем отбирать в передачу таких людей, для которых реконструктивное хирургическое вмешательство — вопрос не эстетический, а жизненно важный. Мы видим, что интерес к пластической хирургии в обществе только растет. У Пухова — 6 операций в день. Мы хотим показать, что бывают такие ситуации, когда операция может серьезно изменить жизнь. Это не запрос из серии "Сделайте мне носик на пару миллиметров короче", нет. Нас интересуют герои, которым пластическая операция жизненно необходима,— рассказывает автор проекта, заместитель генерального директора медиахолдинга «Первый областной» по спецпроектам Павел Михайлов.

В шоу предлагаю участвовать тем, кто страдает от последствий аварий и травм, слишком большой груди или ее отсутствие после мастэктомии, тяжелых складок век.

— Пластическая хирургия — это хирургия качества жизни. Мы будем отбирать для участия таких людей, которым операция поможет качественно улучшить жизнь. Это подарок для зрителей, которые могут изменить себя,— говорит доктор Александр Пухов.

Одним из условий участия в проекте является готовность героя искренне рассказать свою историю в эфире, а потом под камерами пройти весь путь, включая операцию и восстановительный период. Понимая, что хирургическое вмешательство, тем более реконструктивная пластика — темы предельно интимные, авторы заранее договариваются с участниками на съемку без ограничений на всех этапах проекта.

В результате снимут 10 серий о 10 героях. Участие в проекте и сама пластическая операция доктора Пухова для героев бесплатны. Прием заявок начался на сайте проекта «Хочу к Пухову!». До 2 июня можно отправить в проект свою историю. 10 героев в эфире канала ОТВ отберут ведущий и автор проекта Павел Михайлов и доктор Александр Пухов. Съемки начнутся осенью.