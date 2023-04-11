«Со вчерашнего дня на связи с семьей»: первый вице-губернатор Ирина Гехт высказалась об убийстве 17-летнего парня в Челябинске

Ирина Гехт выразила соболезнования семье погибшего Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что держит связь с семьей убитого 9 апреля в Челябинске 17-летнего подростка. Парень погиб во время конфликта возле ТРК «Космос», а подозреваемые уже задержаны. Их оказалось четверо. На момент публикации материала двоих уже отправили в СИЗО на два месяца. Остальным изберут меру пресечения в ближайшие часы.

— Для родителей это всегда невосполнимая утрата, — написала в своем телеграм-канале Ирина Гехт. — Искренне соболезную близким погибшего. На связи с семьей ребенка со вчерашнего дня, окажем всю необходимую помощь.

Также первый вице-губернатор призвала воздержаться от преждевременных выводов по поводу причин конфликта, после которого парню нанесли смертельные ножевые ранения.

— Тяжело видеть в соцсетях домыслы о причинах этой беды, они не имеют ничего общего с реальным положением дел, — написала Ирина Гехт. — Люди, которые выдвигают свои версии, преследует определенные цели, не считаясь с чувствами других людей.

Ирина Гехт призвала не поддаваться манипуляциям и эмоциям, а дождаться официальных данных о причинах смерти парня, а все детали должны обнародовать следователи.

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