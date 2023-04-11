«Челбаскет» в гостях выиграл первый матч плей-офф финала чемпионата Высшей лиги по баскетболу

В Чебоксарах «Челбаскет» выиграл у БК «Чебоксарские ястребы» со счетом 71:68. Фото «Челбаскет»

В стартовом матче ¼ финала «Челбаскет» 10 апреля в гостях выиграл у БК «Чебоксарские ястребы» - 71:68. Самым результативным в этом матче стал нападающий «Победной стаи» Никита Перцев (20 очков).

Повторный матч пройдет в Челябинске уже в это воскресенье 16 апреля (начало в 17.00 в ДПиШ им. Крупской). Победитель, который выступит в «Финале четырех» определится по сумме очков, набранных в двух поединках.

Другой южноуральский баскетбольный клуб — «Металлург» также одержал победу в стартовом матче плей-офф. Магнитогорцы переиграли ставропольский «Южным слоном» — 86:71.

Напомним, этом сезоне «Челбаскет» стал победителем регулярного чемпионата Высшей лиги.

Кстати, 16 апреля на матче «Челбаскет» — «Чебоксарские ястребы болельщиков ждет увлекательная развлекательная программа. Поддерживать челябинских парней вместе с Леброшей придут маскоты спортивных клубов: Дельфины ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка», Белый Медведь - ХК «Трактор», Кот «Мотя» ВК «Динамо-Метар». А так же маскоты партнеров и друзей БК «Челбаскет».

Часть вырученных средств с билетов будет направлена на покупку инвентаря в спортивную школу Коркинского муниципального округа: баскетбольные мячи, конусы, тактические доски и многое другое.

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