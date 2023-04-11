Из-за субботников временно остановилась сортировочная линия полигона ТБО

Фото: полигон ТБО

Старт череды весенних субботников в Челябинской области начнется 17 апреля. Однако большинство южноуральцев взялись за генеральную уборку задолго до официального начала. С наступлением тепла жители массово приводят в порядок дворы многоквартирных домов и приусадебные участки. Многие решили избавиться от старых вещей или обновить интерьер. Но далеко не все соблюдают правила проведения субботников и складирования растительного мусора. Стройматериалы, ветки, спилы и трава оказываются в контейнерах для смешанных отходов, а после и на конвейерных линиях сортировочного комплекса полигона. Что категорически недопустимо.

Попадание растительных отходов на сортировочные столы зачастую приводит к поломке рабочих узлов, остановке сортировочного процесса и дорогостоящему ремонту оборудования.

Фото: полигон ТБО

Именно такая ситуация произошла на МСК №1 «Полигона ТБО» в минувшие выходные. Несмотря на предзагрузочную обработку, когда перед подачей на линию из потока смешанных ТКО выбираются крупные предметы, одна из острых веток все-таки оказалась на сортировочном столе и вывела его из строя.

– Крупная ветка попала на стол в составе смешанных коммунальных отходов, застопорила движение конвейерной линии и порвала ленту. Работа была вынужденно остановлена, а потоки перенаправлены на другие линии. Осуществлен срочный дорогостоящий ремонт, в данный момент сортировочный участок снова эксплуатируется. Подобных инцидентов очень просто избежать, достаточно просто оставлять мусор от субботников в выделенных местах, а не помещать его в баки. Надеемся, что жители будут благоразумны, ведь иногда довольно непросто выбрать все ветки из огромных потоков ТКО, поступающих на полигон, – прокомментировали на полигоне ТБО в Полетаево.

Отметим, сезонные субботники традиционно создают повышенную нагрузку на производственные мощности полигона ТБО. За счет веток, листвы, спилов, стройматериалов и мебели в первые весенние месяцы на предприятие поступает значительно больше отходов. Впрочем, техническая база предприятия позволяет без проблем обрабатывать повышенные объемы отходов.

Прием и сортировка ТКО осуществляется двумя комплексами в бесперебойном режиме. Что касается крупногабаритных отходов, то обращение с ними происходит по строгому алгоритму, исключающему попадание больших фракций на конвейерные линии. Мебель, ветки, уличный смет и листва от субботников, по правилам, завозятся отдельно организованным транспортом и сразу, минуя мусоросортировочные комплексы, попадают на специальный участок обработки.

Фото: полигон ТБО

Напоминаем: в соответствии с правилами проведения субботников и вывоза крупногабаритных отходов складирование сезонного «зеленого» мусора должно осуществляться в специально отведенных местах. Размещение мусора, собранного в результате субботников и ремонтных работ в контейнеры общего пользования запрещено!

Коллектив ООО «Полигон ТБО» обращается к жителям Челябинской области:

– Обычно подобные ситуации некритичны, наши специалисты быстро устраняют любую поломку оборудования и обеспечивают бесперебойное обращение с отходами. Но, в условиях повышенных объемов ТКО, которые мы принимаем в весенний период, даже малейший простой может иметь неприятные последствия. Уважаемые земляки, соблюдайте простые правила – не кладите спилы и стройматериалы в баки. Пожалуйста, уважайте тяжелый труд наших работников! Они ежедневно сортируют тонны мусора и превращают его в ценное вторсырье, чтобы сохранить красоту Южного Урала и подарить жителям чистое будущее.