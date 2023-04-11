Второго участника разборок, где зарезали 17-летнего челябинца, отправили в СИЗО

Второму обвиняемому 17 лет, он учится на специальности «Правоохранительная деятельность» Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Центральный районный суд избрал меру пресечения второму парню, задержанному по подозрению в убийстве 17-летнего парня возле ТРК «Космос». Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

— Вину не признал. Заявил, что потерпевшего не бил. Но показания свидетелей и других обвиняемых говорят об обратном, — передает из зала суда наш корреспондент.

Отец, выступавший в качестве законного представителя, просил отправить его под домашний арест. Но суд занял жесткую позицию.

После выступления в суде отец отвернулся и заплакал Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Обвиняемому также, как и убитому, 17 лет. Молодой человек окончил 9 классов, учится в колледже на специальности «Правоохранительная деятельность». При этом, как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на областной полицейских главк, колледж не относится к системе МВД России.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения 20-летнему Шахрону Мирову. Обвиняемые — братья, но у них разные фамилии. Миров признал вину частично — подтвердил удары, но действие в группе лиц отрицает. При этом, в заявлении СК значится п. «ж» ч.2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц».

Своей участи ожидают еще двое, среди них еще один несовершеннолетний.

Репортаж из зала суда — по ссылке.

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