В Челябинске задержали экс-сотрудницу регионального министерства образования

В министерстве обещали содействовать следствию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске задержали бывшую сотрудницу областного министерства образования и науки. По предварительным данным, речь может идти о Галине Юриной. Женщина до недавнего времени работала главным специалистом в министерском отделе лицензирования образовательной деятельности.

— Сотрудник, в отношении которого ведутся следственные действия, накануне уволился с государственной службы, — сообщили в пресс-службе минобрнауки. — Министерство заинтересовано в расследовании. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам.

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