В Челябинске выпустили из СИЗО обвиняемого в мошенничестве адвоката, которого защищают сразу 25 коллег

Облсуд удовлетворил апелляцию адвокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд смягчил меру пресечения адвокату Олегу Косенко. Из-под стражи юриста перевели под домашний арест до 23 мая.

— Защиту Олега Косенко осуществляли 25 адвокатов по соглашению, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Адвокаты обжаловали предыдущее судебное решение, по которому их коллега должен был оставаться в СИЗО. Доводы защитников показались суду апелляционной инстанции убедительными.

Олега Косенко обвиняют в мошенничестве. Сотрудники ФСБ задержали его больше года назад.

По версии следствия, адвокат обманул своего клиента, взяв у него деньги и пообещав добиться мягкого приговора. Обманутым клиентом был замначальника регионального отделения ПФР Александр Орехов. Его признали виновным в получении взятки и отправили на 4 года в колонию строгого режима.

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