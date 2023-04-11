Алексей Текслер поручил оказать помощь семье убитого подростка в Челябинске

Губернатор Челябинской области призвал помочь семье и дать взвешенную оценку пришествию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать всю необходимую помощь семье убитого 17-летнего подростка. Происшествие случилось 9 апреля возле ТРК «Космос». Четверо подозреваемых уже задержаны, им избирается мера пресечения.

Алексей Текслер обратился к чиновникам на заседании регионального оперативного штаба в правительстве региона.

— Коллеги, важно провести расследование дать взвешенную оценку случившемуся, — подчеркнул глава региона. — Нужно разобраться в причинах и сделать все, чтобы подобное больше не случилось. Социальному блоку поручаю оказать необходимую помощь семье.

По данным КП-Челябинск, группа молодых людей поздно вечером 9 апреля встретились возле ТРК «Космос», чтобы предъявить оскорбительную переписку в соцсетях. В ходе конфликта 20-летний мужчина нанес 17-летнему школьнику смертельное ножевое ранение в область сердца.

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