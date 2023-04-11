В Челябинской области сошедший с рельсов вагон перегородил автомобильную дорогу

Фото: vk.com/podslushano_kop

В Копейске на железнодорожном переезде с рельсов сошел вагон грузового поезда. Авария случилась днем 11 апреля на границе микрорайона Горняк.

Очевидцы сообщают, что люди не пострадали, но вагон перегородил дорогу машинам, спровоцировав пробку.

Ранее в Челябинской области под колесами грузового поезда погиб пенсионер.

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