В челябинском парке имени Тищенко построят большую сцену и проложат узорные дорожки

Иллюстрация: мэрия Челябинска

В челябинском парке «Металлург» имени Тищенко летом 2023 года продолжат заниматься благоустройством. В мэрии Челябинска рассказали, что именно планируют сделать.

В дополнение к выложенной плиткой центральной аллее в парке собираются замостить все пешеходные дорожки печатным бетоном (это когда на обычную бетонную стяжку наносится рисунок, имитирующий камень, плитку или какие-либо узоры).

На площадке для мероприятий установят большую сцену с концертным оборудованием. На главной аллее отремонтируют фонтан, а на детской «Поляне сказок» установят новые игровые конструкции.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Кроме того, обещают модернизировать спортивные площадки и установить забор.

— В парке проведут работы по высадке новых зеленых насаждений, установят зоны фуд-кортов, — сообщили в администрации города.

Напомним, капремонтом парка Тищенко в Челябинске начали в прошлом году. Отремонтировать решили и находящийся в парке Дом-аквариум.

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