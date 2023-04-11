В челябинском парке имени Тищенко построят большую сцену и проложат узорные дорожки

Иллюстрация: мэрия Челябинска
В челябинском парке «Металлург» имени Тищенко летом 2023 года продолжат заниматься благоустройством. В мэрии Челябинска рассказали, что именно планируют сделать.
В дополнение к выложенной плиткой центральной аллее в парке собираются замостить все пешеходные дорожки печатным бетоном (это когда на обычную бетонную стяжку наносится рисунок, имитирующий камень, плитку или какие-либо узоры).
На площадке для мероприятий установят большую сцену с концертным оборудованием. На главной аллее отремонтируют фонтан, а на детской «Поляне сказок» установят новые игровые конструкции.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Кроме того, обещают модернизировать спортивные площадки и установить забор.
— В парке проведут работы по высадке новых зеленых насаждений, установят зоны фуд-кортов, — сообщили в администрации города.
Напомним, капремонтом парка Тищенко в Челябинске начали в прошлом году. Отремонтировать решили и находящийся в парке Дом-аквариум.
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